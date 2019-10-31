Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

Galatasaray'da taraftarın büyük beklentiler içerisine girdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sarı-kırmızılı takımın sağlık heyetinin, yıldız futbolcunun dönüşünde acele etmemesinin nedeni olarak Caner Erkin'in başına gelenler gösterildi. İşte detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 09:47 Güncelleme: 31.10.2019 09:47
Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

Galatasaray'ın 1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Paris Saint-Germain maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya aşil tendinopatisi teşhisi kondu.

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Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun 3 hafta topa dokunması yasaktı ve Kolombiyalı golcü bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

Sabah'ta yer alan habere göre bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

3 sene önce Falcao ile benzer sakatlığı (aşil tendiniti) yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya oynaması konusunda baskı yapmıyor.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

AYRI ÇALIŞMAYA DEVAM

Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün de takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı. Grip olan Belhanda ise idmana katıldı.

Galatasaray'da Falcao'ya Caner Erkin önlemi

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.

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