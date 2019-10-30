Ryan Babel Hollanda Milli Takımı'na davet edildi
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kuzey İrlanda ve Estonya ile oynanacak karşılaşmaların 28 kişilik kadrosuna Galatasaray'dan Ryan Babel'i de çağırdı.
Turuncular, grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR ŞÖYLE:
"Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ve Jeroen Zoet (PSV)."
- 30.10.2019
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Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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