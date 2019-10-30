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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Hollanda Milli Takımı'na davet edildi

Ryan Babel Hollanda Milli Takımı'na davet edildi

Koeman, ve Estonya ile oynanacak karşılaşmaların 28 kişilik kadrosuna 'dan 'i de çağırdı.

Hollanda'nın Avrupa Şampyionası Elemeleri C Grubu'nda oynanacağı ve Estonya müsabakalarının kamp kadrosu belli oldu. Koeman, 28 kişilik kadroya 'ın yıldız futbolcusu 'i de aldı.
Turuncular, grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR ŞÖYLE:
"Patrick Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (), Virgil van Dijk (), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ve Jeroen Zoet (PSV)."

  1. 30.10.2019
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