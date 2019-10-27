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27 Ekim 2019, Pazar
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'ta Babel'e tepki!

Vodafone Park'ta Babel'e tepki!

'in 9. haftasında ile dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı eski takımına karşı sahaya çıkarken Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu , eski takımı 'a karşı ilk kez forma giydi.

'nın takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı 'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterirken maç içinde top Hollandalı futbolcunun ayağına her geldiğinde protestosuna devam ettiler.

  1. 27.10.2019
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