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Belhanda ve Galatasaray taraftarı arasında soğuk rüzgarlar!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaray'da Real Madrid maçında oyundan çıkarken tepki gösterilen Younes Belhanda ilk 11'de yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınırken Faslı futbolcu ile taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esti.
27 Ekim 2019 Pazar 19:37
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Galatasaray taraftarı ile Belhanda arasında küskünlük devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 9. haftasında dev derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Her iki takım için de hayati önem taşıyan maçtan önce ilginç bir Belhanda detayı vardı.
Bilindiği üzere Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeRealMadrid ile karşılaştığı maçta Belhanda ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında istenmeyen anlar yaşanmıştı.
Faslı yıldız oyundan çıkarken Galatasaray tribünlerinin ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.