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25 Ekim 2019, Cuma
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Muslera ile derbisi kaçırmadı

Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı

’da takım kaptanları ile , 19 maç ile sarı-kırmızılılarda ’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

'in 9. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı ile , Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında 'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.

  1. 25.10.2019
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