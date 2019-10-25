Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı
Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.
Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.
Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
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KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
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tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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