Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Galatasaray'da sular durulmuyor... Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçta evinde Real Madrid'e 1-0 kaybeden Galatasaray'da, Falcao sakatlığından dolayı forma giymemiş ve Belhanda ile Seri oyundan çıkarken ıslıklanmıştı. Sarı-Kırmızılılarda oyuncuların kötü performansının iç yüzü belli olurken, şok bir detay ortaya çıktı...
25 Ekim 2019 Cuma 09:58 Güncelleme: 25.10.2019 10:00
Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Galatasaray'da Falcao'nun bir türlü forma giyememesi flaş bir kriz yarattı.

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Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında yaklaşık 2 ay süren görüşmelerin sonucunda Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Bedelsiz gerçekleşen tranferde Aslan, Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e 3 milyon Euro ödemişti.

Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Kolombiyalı yıldız ise Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacak.

Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!

Geldiği gün taraftarların büyük sevgisi ile karşılaşan Falcao, beklentileri karşılayamadı.

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