Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!
Galatasaray'da sular durulmuyor... Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçta evinde Real Madrid'e 1-0 kaybeden Galatasaray'da, Falcao sakatlığından dolayı forma giymemiş ve Belhanda ile Seri oyundan çıkarken ıslıklanmıştı. Sarı-Kırmızılılarda oyuncuların kötü performansının iç yüzü belli olurken, şok bir detay ortaya çıktı...
25 Ekim 2019 Cuma 09:58
Güncelleme: 25.10.2019 10:00
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Galatasaray'da Falcao'nun bir türlü forma giyememesi flaş bir kriz yarattı.
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Sarı-kırmızılılar, sezon başında yaklaşık 2 ay süren görüşmelerin sonucunda Falcao'yu kadrosuna katmıştı.
Bedelsiz gerçekleşen tranferde Aslan, Falcao'nun menajeri JorgeMendes'e 3 milyon Euro ödemişti.
Kolombiyalı yıldız ise Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacak.
Geldiği gün taraftarların büyük sevgisi ile karşılaşan Falcao, beklentileri karşılayamadı.