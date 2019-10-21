Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid ile kaç kez karşılaştı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray - Real Madrid | CANLI

- | CANLI

Galatasaray - Real Madrid | CANLI

ile Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor! A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. - Real Madrid maçını CANLI olarak fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 'i ağırlıyor. ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema.

MAÇTAN NOTLAR - fotomac.com.tr editörleri sahadan canli yayında...

Tribünler tamamen doldu

Stadyumu'nda maçtan neredeyse 45 dakika önce tribünler tamamen doldu. Taraftarların erkenden havaya girdiği stadyumda maça büyük ilgi gösterildi. Konuk ekip Real Madrid'de ise taraftarlara ayrılan bölümün yarısı bile dolmadı.

Sarı kırmızılı oyunculara büyük ilgi

Stadyumu dolduran on binlerce seyirci seremoni sonrası Galatasaraylı oyunculara maç öncesi moral vermek ve motivasyon sağlamak adına saha kenarına çağırıp alkışladı.

Roberto Carlos sürprizi

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da terleten dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos basın tribününden giriş yaptığı stadyumda maç öncesi basın mensupları ile selamlaştı. Yıldız isim daha sonra maçı izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı.

Devler Ligi'nde 50. maç

Real Madrid müsabakası, 'ın idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

Oyunu gol yiyene kadar elinde tutan ve adeta domine ederek Real Madrid'in sinir sistemini devre dışı bırakan Galatasaray, golden sonra dağıldı. Özellikle bireysel top kayıpları takımın motivasyonunu düşürürken takımını alkışlarla destekleyen Fatih Terim, başta Belhanda olmak üzere top kayıpları yapan oyuncularına el işaretlerinin yanı sıra seslenerek isyanını ve memnuniyetsizliğini ifade etti.

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 22:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray - Real Madrid | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN