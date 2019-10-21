Galatasaray - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlıyor. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema.

MAÇTAN NOTLAR - fotomac.com.tr editörleri sahadan canli yayında...

Tribünler tamamen doldu

Türk Telekom Stadyumu'nda maçtan neredeyse 45 dakika önce tribünler tamamen doldu. Taraftarların erkenden havaya girdiği stadyumda maça büyük ilgi gösterildi. Konuk ekip Real Madrid'de ise taraftarlara ayrılan bölümün yarısı bile dolmadı.

Sarı kırmızılı oyunculara büyük ilgi

Stadyumu dolduran on binlerce seyirci seremoni sonrası Galatasaraylı oyunculara maç öncesi moral vermek ve motivasyon sağlamak adına saha kenarına çağırıp alkışladı.

Roberto Carlos sürprizi

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da terleten dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos basın tribününden giriş yaptığı stadyumda maç öncesi basın mensupları ile selamlaştı. Yıldız isim daha sonra maçı izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı.

Devler Ligi'nde 50. maç



Real Madrid müsabakası, Galatasaray'ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

Oyunu gol yiyene kadar elinde tutan ve adeta domine ederek Real Madrid'in sinir sistemini devre dışı bırakan Galatasaray, golden sonra dağıldı. Özellikle bireysel top kayıpları takımın motivasyonunu düşürürken takımını alkışlarla destekleyen teknik direktör Fatih Terim, başta Belhanda olmak üzere top kayıpları yapan oyuncularına el işaretlerinin yanı sıra seslenerek isyanını ve memnuniyetsizliğini ifade etti.