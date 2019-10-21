İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de üç hafta aradan sonra Sivasspor karşısında alınan 3 puanla moral depolayan Galatasaray'da gözler Real Madrid maçına çevrildi. Bu sezon Devler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkacak olan Aslan'da Falcao krizi sürerken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Real Madrid mücadelesinin muhtemel 11'leri ve maç önü bilgileri...

21 Ekim 2019 Pazartesi 23:42 Güncelleme: 21.10.2019 23:42
İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

Devler Ligi sahnesinde İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet.

Ligde Sivasspor'u güçlük çekse de deviren Aslan şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına kilitlenmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim de düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu.

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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

İmparator "2 maç sonunda 1 puanımız var, golümüz yok. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Real Madrid'in ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu kupayı defalarca kazanmış, en büyük favorilerden biri. Onların gücünü biliyoruz. Ancak biz de kendi gücümüze inanıyoruz. Daha önce defalarca yaptığımız gibi önemli bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

Fatih Terim, grupta 2 maç sonunda PSG'nin önemli avantaj yakaladığını belirtti. Real Madrid ile oynayacakları arka arkaya iki maçın gruptaki yerlerini belirlemede önemli olacağını söyledi. İmparator "Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Bu müziği duymak güzel bir duygu. Bunu duymaya devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz grupta ilk 2'ye girmek. Bunun için çalışıyoruz. Oyuncularım da benimle aynı düşüncede" dedi. Terim taraftardan 90 dakika destek istedi.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

100. GALİBİYET PEŞİNDE
Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

LEMINA'YA YER ARIYOR
Fatih Terim, sakatlığı sebebiyle düzenli forma giyemeyen Mario Lemina'yı 45 dakika da olsa kullanmak istiyor. Gabonlu oyuncunun dinamizmiden faydalanmak isteyen deneyimli çalıştırıcı onu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

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