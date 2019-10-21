İşte Galatasaray-Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

İmparator "2 maç sonunda 1 puanımız var, golümüz yok. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Real Madrid'in ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu kupayı defalarca kazanmış, en büyük favorilerden biri. Onların gücünü biliyoruz. Ancak biz de kendi gücümüze inanıyoruz. Daha önce defalarca yaptığımız gibi önemli bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.