Galatasaray efsanesi Simovic taraftarlarla buluştu
Galatasaray Futbol Takımı'nda 1984-1990 yılları arasında görev yapan efsanevi kaleci Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic'in Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi.
İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da gerçekleştirilen organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. Karadağlı eski kaleci, sarı-kırmızılı futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
Simovic yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarıyla böyle bir ortamda buluştuğu için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 18:28
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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