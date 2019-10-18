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18 Ekim 2019, Cuma
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efsanesi Simovic taraftarlarla buluştu

Galatasaray efsanesi Simovic taraftarlarla buluştu

Futbol Takımı'nda 1984-1990 yılları arasında görev yapan efsanevi kaleci Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic'in günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da gerçekleştirilen organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. Karadağlı eski kaleci, sarı-kırmızılı futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Simovic yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarıyla böyle bir ortamda buluştuğu için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 18:28
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