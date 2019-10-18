Marcao: Terim bir hocadan fazlası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası

Marcao: Terim bir hocadan fazlası

'ın başarılı stoperi Marcao, 'in kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. 'ye konuşan Brezilyalı oyuncu, " benim için çok çok önemli. Her şeyden önce buraya gelmemdeki en büyük paylardan biri kendisine ait." dedi.

'ın başarılı stoperi Marcao, 'in kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. 'ye konuşan Brezilyalı oyuncu, " benim için çok çok önemli. Her şeyden önce buraya gelmemdeki en büyük paylardan biri kendisine ait. Bu yüzden benim için çok önemli. Diğer taraftan bakınca Fatih Hoca benim için bir hocadan çok daha fazlası. Bize bir baba gibi yaklaşıyor, oyuncularını her zaman çok önemsiyor" ifadesini kullandı.

TEKNO ASLAN!
Galatasaray Kulübü ile 'nin arasında "Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü imzalandı. Başkan 'in de katılımı ile imzalar atılırken Teknopark'ın, önce Mecidiyeköy binasında, ardından da Seyrantepe'de kurulması planlanıyor.

WEB'TE BİRİNCİ
Takımlarımız arasında sosyal medyada da büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu alanda büyük yatırımlar yapan Türk kulüpleri arasında yapılan incelemede, Galatasaray, Facebook, Twitter ve 'da en fazla etkileşimi aldı. Deportes & Finanzas'ın eylül ayı raporlarına göre sarıkırmızılılar geçen ay 3 farklı mecrada da rakiplerini solladı.

  1. 18.10.2019
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