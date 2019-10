Marcao: Terim bir hocadan fazlası

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, Fatih Terim'in kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. GS TV'ye konuşan Brezilyalı oyuncu, "Fatih Hoca benim için çok çok önemli. Her şeyden önce buraya gelmemdeki en büyük paylardan biri kendisine ait. Bu yüzden benim için çok önemli. Diğer taraftan bakınca Fatih Hoca benim için bir hocadan çok daha fazlası. Bize bir baba gibi yaklaşıyor, oyuncularını her zaman çok önemsiyor" ifadesini kullandı.

TEKNO ASLAN!

Galatasaray Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi'nin arasında "Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü imzalandı. Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımı ile imzalar atılırken Teknopark'ın, önce Mecidiyeköy binasında, ardından da Seyrantepe'de kurulması planlanıyor.

WEB'TE BİRİNCİ

Takımlarımız arasında sosyal medyada da büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu alanda büyük yatırımlar yapan Türk kulüpleri arasında yapılan incelemede, Galatasaray, Facebook, Twitter ve Instagram'da en fazla etkileşimi aldı. Deportes & Finanzas'ın eylül ayı raporlarına göre sarıkırmızılılar geçen ay 3 farklı mecrada da rakiplerini solladı.