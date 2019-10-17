Galatasaray 10 numarasını Süper Lig'de buldu!

Galatasaray Süper Lig'de 7. hafta sonunda 10 puanla kendisine 10. sırada yer bulabildi. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle ligde gösterilen performans gerek taraftar gerekse futbol otoriteleri tarafından eleştirilirken Terim ara transfer dönemi öncesi yeni isimleri kadroya katmak için kurmaylarına talimatı verdi. Belhanda'nın takımdan gönderileceği yönünde çıkan haberlerin ardından 10 numara arayışını hızlandıran Aslan, o ismi ligde buldu. İşte detaylar...
17 Ekim 2019 Perşembe 20:56
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Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü sona ererken perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılacak.
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Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı saat 20.30'da sahasında ağırlacak.
7. hafta itibarıyla 10 puanla 10. sırada bulunan Terim'in öğrencilerinin gösterdiği performans gerek taraftarlar gerekse futbol otoriteleri tarafından beğenilmiyor.
Ligde son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen, bu oyunculardan aldığı performans henüz istenilen düzeyde değil.