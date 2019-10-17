Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart alarmı
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda bu isimler sarı kart görürse Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.
ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. Ömer Bayram, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 9. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
- 17.10.2019
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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