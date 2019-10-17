Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart alarmı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. Ömer Bayram, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 9. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.