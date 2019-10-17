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17 Ekim 2019, Perşembe
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'da derbisi öncesi sarı kart alarmı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart alarmı

'in 8. haftasında Demir Grup ile karşı karşıya gelecek olan 'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda bu isimler sarı kart görürse derbisinde cezalı duruma düşecek.

'in 8. haftasında , yarın saat 20.30'da sahasında Demir Grup ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. , Marcao ve Younes sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 9. haftada deplasmanda oynanacak derbisinde takımını yalnız bırakacak.

  1. 17.10.2019
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