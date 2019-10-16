Fernando Muslera ikinci kez baba oldu
Galatarasaray'ın tecrübeli file bekçesi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu. Fernando Muslera ve eşi Partricia Callero ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri yer aldı.
- 16.10.2019
- Güncelleme: 16.10.2019 17:39
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Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
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Yorum
emir oyun çok güzel
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