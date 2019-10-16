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16 Ekim 2019, Çarşamba
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ikinci kez baba oldu

Fernando Muslera ikinci kez baba oldu

Galatarasaray'ın tecrübeli file bekçesi ikinci kez baba oldu. Fernando Muslera ve eşi Partricia Callero ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

'ın Urugaylı kalecisi model sevgilisi ile Ocak 2016'da ülkesinde evlenmişti. ilk babalık duygusunu 7 Kasım 2017 senesinde yaşayan Muslera, ilk çocuğu Kailash ismini vermişti. Tecrübeli yıldız Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çift ikinci çocuklarının adını Tiziana koydu.

Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri yer aldı.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 17:39
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