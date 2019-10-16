Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Galatasaray'da ligin sekizinci haftasında oynanacak Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu. Birçok futbolcusunun performansından memnun olmayan Terim, kadroda dev bir rotasyona hazırlanıyor. Terim'in kulübeye çekmeyi planladığı 3 isme ise mesajı net: Vazgeçilmez değilsiniz!

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





