Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!
Galatasaray'da ligin sekizinci haftasında oynanacak Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu. Birçok futbolcusunun performansından memnun olmayan Terim, kadroda dev bir rotasyona hazırlanıyor. Terim'in kulübeye çekmeyi planladığı 3 isme ise mesajı net: Vazgeçilmez değilsiniz!
16 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
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Cimbom'da gözler cuma günü ligde oynanacak Sivasspor mücadelesine çevrildi...
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Fatih Terim'in sahaya çıkaracağı kadro da şimdiden merak konusu oldu.
Sebebi de berabere biten son Gençlerbirliği maçı sonrasındaki sözleri.
Oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray'ın teknik patronu, değişim sinyali de vermiş ve "Olacakları yakında göreceksiniz" demişti.
İşte bu sözlerin hayata geçirileceği sınav Sivasspor maçı...