Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Galatasaray'da ligin sekizinci haftasında oynanacak Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu. Birçok futbolcusunun performansından memnun olmayan Terim, kadroda dev bir rotasyona hazırlanıyor. Terim'in kulübeye çekmeyi planladığı 3 isme ise mesajı net: Vazgeçilmez değilsiniz!
16 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Cimbom'da gözler cuma günü ligde oynanacak Sivasspor mücadelesine çevrildi...

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Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Fatih Terim'in sahaya çıkaracağı kadro da şimdiden merak konusu oldu.

Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Sebebi de berabere biten son Gençlerbirliği maçı sonrasındaki sözleri.

Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

Oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray'ın teknik patronu, değişim sinyali de vermiş ve "Olacakları yakında göreceksiniz" demişti.

Fatih Terim'den 3 yıldıza flaş mesaj! 'Vazgeçilmez değilsiniz!

İşte bu sözlerin hayata geçirileceği sınav Sivasspor maçı...

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