Onyekuru koptu geliyor
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, ancak Everton'ın tekrar kiralamaya sıcak bakmaması sebebiyle Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor.
Henry Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor. Nijerya basını, Monaco'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan genç futbolcunun, ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre; Onyekuru ara transfer döneminde Galatasaray'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Oyuncunun yanı sıra Monaco ile de görüşmelerin başlandığı öne sürüldü.
- 14.10.2019
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