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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Onyekuru koptu geliyor

Onyekuru koptu geliyor

Geçtiğimiz sezon 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, ancak Everton'ın tekrar kiralamaya sıcak bakmaması sebebiyle 'ya olan , sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor.

, 'a geri dönüyor. Nijerya basını, 'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan genç futbolcunun, ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre; Onyekuru ara döneminde Galatasaray'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Oyuncunun yanı sıra Monaco ile de görüşmelerin başlandığı öne sürüldü.

  1. 14.10.2019
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