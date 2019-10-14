Onyekuru koptu geliyor

Henry Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor. Nijerya basını, Monaco'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan genç futbolcunun, ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre; Onyekuru ara transfer döneminde Galatasaray'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Oyuncunun yanı sıra Monaco ile de görüşmelerin başlandığı öne sürüldü.