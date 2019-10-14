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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Falcao Nusret'te

Falcao Nusret'te

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği yıldız futbolcu , eşiyle birlikte Nusret'e gitti. Mekanda üç saat kalan Kolombiyalı golcü, 5 kg et sipariş etti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu , eşiyle birlikte Etiler Nusret'e gitti. Üç saat kaldıkları mekanda dana antrikot, şaşlık ve lokum olmak üzere toplam 5 kg et sipariş eden çift, yemeği baklavayla sonlandırdı. Yemek sonrası Nusret, yıldız oyuncunun, "Şimdi gerçek Galatasaraylı oldum, eti yedim golü atarım artık" dediğini yazdı. Falcao ise sosyal medyadan, "Harika gece... Nezaketin için teşekkür ederim" paylaşımı yaptı.

TUZLADI

Falcao'ya yakın ilgi gösteren Nusret, etlerini tek tek kesti. Yıldız oyuncu, Nusret'in klasikleşen tuz hareketini yaparken eşi Lorelei Taron bu dakikaları telefonuyla kaydetti.

  1. 14.10.2019
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