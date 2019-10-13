Radamel Falcao 3 saatte 4 kilo et yedi!

Galatasaray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Nusret'e gitti. Falcao'nun yaklaşık 4 kilo et yediği ifade edildi. Kolombiyalı yıldız 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.





Takvim'in haberine göre dünya yıldızı golcü daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı.