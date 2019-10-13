Radamel Falcao 3 saatte 4 kilo et yedi!
Galatasaray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Etiler Nusret'teydi. Yaklaşık 3 saat kaldığı mekanda protein depolayan yıldız futbolcunun yaklaşık 4 kilo et yediği ifade edildi.
Galatasaray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Nusret'e gitti. Falcao'nun yaklaşık 4 kilo et yediği ifade edildi. Kolombiyalı yıldız 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.
Takvim'in haberine göre dünya yıldızı golcü daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı.
- 13.10.2019
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