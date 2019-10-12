Falcao nerede?
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Kulübün paylaştığı antrenman fotoğraflarında Falcao'nun olmaması üzerine taraftarlar "Radamel Falcao nerede?" sorusunu sordu.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cimbom'un yıldızı Radamel Falcao kulübün paylaştığı idman fotoğraflarında yoktu. Kolombiyalı yıldızın antrenmanda olmadığını fark eden taraftarlar "Radamel Falcao nerede?" sorusunu sordu.
MANU VE MADRID MAÇLARI UNUTULMAZ
Fernando Muslera, UEFA'ya röportaj verdi. Uruguaylı file bekçisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2011'deki ilk yılında her şeyin muhteşem geçtiğini belirten Nando, "İlk Devler Ligi maçım ManU deplasmanındaydı. Harika bir maçtı. Penaltı kurtardım. 1-0 kaybettik ama çok iyi oynamıştık. Real Madrid'i 3-1 yendiğimiz maç da unutulmazdı" dedi. Muslera, Şampiyonlar Ligi'nin benzersiz olduğunu belirterek, buraya katıldıkları senelerde büyük gurur duyduğunu aktardı.
POTADA DERBİ
Erkekler Basketbol Ligi 3. haftasında G.Saray, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sinan Erdem'de oynanacak müsabaka 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takımın da ligde 1'er yenilgisi ve 1'er galibiyeti bulunuyor.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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