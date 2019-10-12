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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Falcao nerede?

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Kulübün paylaştığı antrenman fotoğraflarında 'nun olmaması üzerine taraftarlar "Radamel Falcao nerede?" sorusunu sordu.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cimbom'un yıldızı Radamel kulübün paylaştığı idman fotoğraflarında yoktu. Kolombiyalı yıldızın antrenmanda olmadığını fark eden taraftarlar "Radamel Falcao nerede?" sorusunu sordu.

MANU VE MADRID MAÇLARI UNUTULMAZ

Fernando Muslera, UEFA'ya röportaj verdi. Uruguaylı file bekçisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2011'deki ilk yılında her şeyin muhteşem geçtiğini belirten Nando, "İlk Devler Ligi maçım ManU deplasmanındaydı. Harika bir maçtı. Penaltı kurtardım. 1-0 kaybettik ama çok iyi oynamıştık. Real Madrid'i 3-1 yendiğimiz maç da unutulmazdı" dedi. Muslera, Şampiyonlar Ligi'nin benzersiz olduğunu belirterek, buraya katıldıkları senelerde büyük gurur duyduğunu aktardı.

POTADA DERBİ

Erkekler Basketbol Ligi 3. haftasında G.Saray, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sinan Erdem'de oynanacak müsabaka 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takımın da ligde 1'er yenilgisi ve 1'er galibiyeti bulunuyor.

  1. 12.10.2019
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