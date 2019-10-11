Yeni villası göz kamaştırdı

Galatasaray'a transferi büyük olay yaratan Radamel Falcao, uzun arayışlardan sonra oturmak için Bebek'i seçerken yeni evinin görüntüleri de ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntülerini ilk kez İnstagram hesabından paylaştı. Lorelei, yeşillikler içindeki villada Falcao'nun küçük kızıyla yürüdüğü görüntüleri de eklerken görüntüler büyük ilgi gördü.