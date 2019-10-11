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11 Ekim 2019, Cuma
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Yeni villası göz kamaştırdı

Yeni villası göz kamaştırdı

'a transferi büyük olay yaratan , uzun arayışlardan sonra oturmak için 'i seçerken yeni evinin görüntüleri de ortaya çıktı.

'a transferi büyük olay yaratan , uzun arayışlardan sonra oturmak için 'i seçerken yeni evinin görüntüleri de ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntülerini ilk kez İnstagram hesabından paylaştı. Lorelei, yeşillikler içindeki villada Falcao'nun küçük kızıyla yürüdüğü görüntüleri de eklerken görüntüler büyük ilgi gördü.

  1. 11.10.2019
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