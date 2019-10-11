Yeni villası göz kamaştırdı
Galatasaray'a transferi büyük olay yaratan Radamel Falcao, uzun arayışlardan sonra oturmak için Bebek'i seçerken yeni evinin görüntüleri de ortaya çıktı.
Galatasaray'a transferi büyük olay yaratan Radamel Falcao, uzun arayışlardan sonra oturmak için Bebek'i seçerken yeni evinin görüntüleri de ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntülerini ilk kez İnstagram hesabından paylaştı. Lorelei, yeşillikler içindeki villada Falcao'nun küçük kızıyla yürüdüğü görüntüleri de eklerken görüntüler büyük ilgi gördü.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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