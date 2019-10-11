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11 Ekim 2019, Cuma
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Falcao dünkü idmana da çıkmadı

Falcao dünkü idmana da çıkmadı

'da gözler 'da... Oynadığı 5 maçta 1 gol atan ve henüz istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldızın sakatlığı devam ediyor.

'da gözler 'da... Oynadığı 5 maçta 1 gol atan ve henüz istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldızın sakatlığı devam ediyor. Dünkü idmana da katılmayan Falcao'nun tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ayrıca dün Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken milli takımından sakatlığı nedeniyle izin alarak 'a gelen Luyindama günü tedaviyle geçirdi. Emre Akbaba da güçlenme çalışmalarını sürdürüyor.

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'e lige verilen arada sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Marcelo takımla birlikte çalışmalara başladı. Marcelo'nun Mallorca maçında oynayabileceği belirtilirken Kroos ve Bale'in durumlarının da iyiye gittiği öğrenildi.

  1. 11.10.2019
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