Falcao dünkü idmana da çıkmadı

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'da... Oynadığı 5 maçta 1 gol atan ve henüz istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldızın sakatlığı devam ediyor. Dünkü idmana da katılmayan Falcao'nun tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ayrıca dün Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken milli takımından sakatlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a gelen Luyindama günü tedaviyle geçirdi. Emre Akbaba da güçlenme çalışmalarını sürdürüyor.

RAEL MADRİD'DE SAKATLAR İYİLEŞİYOR

Real Madrid'e lige verilen arada sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Marcelo takımla birlikte çalışmalara başladı. Marcelo'nun Mallorca maçında oynayabileceği belirtilirken Kroos ve Bale'in durumlarının da iyiye gittiği öğrenildi.