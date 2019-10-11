Falcao dünkü idmana da çıkmadı
Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'da... Oynadığı 5 maçta 1 gol atan ve henüz istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldızın sakatlığı devam ediyor.
Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'da... Oynadığı 5 maçta 1 gol atan ve henüz istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldızın sakatlığı devam ediyor. Dünkü idmana da katılmayan Falcao'nun tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ayrıca dün Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken milli takımından sakatlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a gelen Luyindama günü tedaviyle geçirdi. Emre Akbaba da güçlenme çalışmalarını sürdürüyor.
RAEL MADRİD'DE SAKATLAR İYİLEŞİYOR
Real Madrid'e lige verilen arada sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Marcelo takımla birlikte çalışmalara başladı. Marcelo'nun Mallorca maçında oynayabileceği belirtilirken Kroos ve Bale'in durumlarının da iyiye gittiği öğrenildi.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Falcao dünkü idmana da çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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