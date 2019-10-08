Devlerden tarihi düşüş
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon tanınmaz halde... İstanbul'un üç büyük takımı, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşüne engel olamadı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon tanınmaz halde... İstanbul'un üç büyük takımı, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşüne engel olamadı. Fenerbahçe 5., Galatasaray 10. ve Beşiktaş 12. sırada yer bularak 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı. Süper Lig'de 7. haftalar dikkate alındığında 1979-1980'de Beşiktaş 8, Fenerbahçe 9, Galatasaray da 16. ve son sırada yer alıyordu. Bu sezonun 7 haftalık bölümünde ilk 4 sıra Alanyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor'dan oluştu.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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