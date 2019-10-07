Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano gidiyor...
Galatasaray'da kötü gidişatın ardından operasyon düğmesine basıldı... Birçok as oyuncunun kızağa çekilmesi kararı verilirken, başarıya aç isimlere şans verilmesi bekleniyor... Kızağa çekilmesi beklenen isimlerden biri olan Mariano için kulüp, Ocak ayında oyuncunun Brezilya'ya dönmesine izin verme kararı aldı.
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp radikal kararlara imza atmaya başladı. Son iki sezonun şampiyonu olan Aslan, bu sezona ise istediği gibi başlayamazken teknik direktör Fatih Terim, bazı oyuncuları yedeğe çekme kararı aldı.
G.SARAY'DA MARIANO DÖNEMİ BİTİYOR!
Bu isimlerden biri olan Mariano için ise Brezilya kararı alındığı ortaya çıktı. Şöyle ki, Brezilyalı oyuncunun yerine Ocak ayında Linnes dahil edilecek. Norveçli oyuncunun dönmesiyle Mariano kadro dışı kalacağı için oyuncunun ülkesine dönmesine izin verilecek.
Zaten yaz transfer döneminde ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan Mariano'nun kontratı, sezon sonunda sona eriyor.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 14:45
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano gidiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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