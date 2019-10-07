Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano gidiyor... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan son dakika kararı! gidiyor...

Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano gidiyor...

'da kötü gidişatın ardından operasyon düğmesine basıldı... Birçok as oyuncunun kızağa çekilmesi kararı verilirken, başarıya aç isimlere şans verilmesi bekleniyor... Kızağa çekilmesi beklenen isimlerden biri olan için kulüp, Ocak ayında oyuncunun Brezilya'ya dönmesine izin verme kararı aldı.

'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp radikal kararlara imza atmaya başladı. Son iki sezonun şampiyonu olan Aslan, bu sezona ise istediği gibi başlayamazken teknik direktör Fatih Terim, bazı oyuncuları yedeğe çekme kararı aldı.

G.SARAY'DA MARIANO DÖNEMİ BİTİYOR!

Bu isimlerden biri olan için ise Brezilya kararı alındığı ortaya çıktı. Şöyle ki, Brezilyalı oyuncunun yerine Ocak ayında Linnes dahil edilecek. Norveçli oyuncunun dönmesiyle Mariano kadro dışı kalacağı için oyuncunun ülkesine dönmesine izin verilecek.

Zaten yaz transfer döneminde ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan Mariano'nun kontratı, sezon sonunda sona eriyor.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 14:45
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