Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi sakatlık depremi! 3 as oyuncu birden... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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'ta öncesi depremi! 3 as oyuncu birden...

Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi sakatlık depremi! 3 as oyuncu birden...

Alanyaspor'u 2-0 geçen , milli ara sonrasında Ankaragücü ile karşılaşacak. 'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak derbisi öncesinde ise Beşiktaş'ta sıkıntısı yaşanıyor...

'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak derbisi öncesinde 'ta sıkıntısı yaşanıyor... Dizinden operasyon geçirecek Dorukhan'ın 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, 'un ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2-3 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz ve N'Koudou'nun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Oğuzhan Özyakup'un durumu ise maç haftasında belli olacak.

  1. 07.10.2019
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