Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi sakatlık depremi! 3 as oyuncu birden...
Alanyaspor'u 2-0 geçen Beşiktaş, milli ara sonrasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ise Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor...
Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor... Dizinden operasyon geçirecek Dorukhan'ın 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2-3 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Dorukhan Toköz ve N'Koudou'nun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Oğuzhan Özyakup'un durumu ise maç haftasında belli olacak.
- 07.10.2019
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi sakatlık depremi! 3 as oyuncu birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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