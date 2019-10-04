Ryan Babel Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Ryan Babel Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 'da forma giyen aday kadroda yer aldı.

Milli Takımı'nın ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaraylı de çağrıldı.

Teknik direktör Ronald Koeman, 'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.

KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Defans: Patrick Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), (Ajax), Virgil van Dijk (), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).

  1. 04.10.2019
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