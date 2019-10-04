Ryan Babel Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel aday kadroda yer aldı.
Hollanda Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaraylı Ryan Babel de çağrıldı.
Teknik direktör Ronald Koeman, Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.
KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:
Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)
Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)
Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).
- 04.10.2019
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Vazgeçmem!
Toplam 5
Yorum
karakartal avcı, sen tırnağınla kazıyarak bir yerlere gelmiş olabilişrsin ama Beşiktaşa birşeyler veremiyorsan yada başarısızsan bunların bir önemi yok
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Vazgeçmem!
Toplam 5
Yorum
karakartal Avcının şunu anlaması lazım, burda söz konusu olan onun kariyeri değil, Beşiktaşa ne verebildiği
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Beşiktaşlı Umut Nayir'den flaş yanıt! ''Konuşmaya yüzümüz yok''
Toplam 1
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karakartal Hiç utanmayın, çünkü sorun sizde değil, sorun hocada
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