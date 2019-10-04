Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.