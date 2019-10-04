Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu açıklandı! Falcao kadroda yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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'ın kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu açıklandı

'ın 'in 7. haftasında karşılaşacağı mücadelesinin kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

'in 7. haftasında 'ne konuk olacak 'da , Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Şampiyonlar Ligi'ndeki Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, , Jean Michael Seri, , , Younes , , , , Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 13:38
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