Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 13:38
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
falcao falcao nun gol sorunu yok.kaç pozisyona girdi de atamadı5-6 poziyona girip kaleciyle karşı karşıya kalıp kaç tane atamadı.ona bakmak lazım
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
çok çalışalım real maçına kadar lig maçlarında performansı yuksetlmeliyiz. gol sorununu çözmeliyiz. ama önce pozisyona girelim.
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
çok çalışalım real maçına kadar lig maçlarında performansı yuksetlmeliyiz. gol sorununu çözmeliyiz. ama önce pozisyona girelim.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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