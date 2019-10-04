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İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain ile oynadığı ve iyi bir performans göstermesine rağmen 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası, sarı-kırmızılı futbolcu için sosyal medyada transfer çağrısı yapıldı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ekim 2019 Cuma 11:31
Güncelleme: 04.10.2019 11:43
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta 1-0 mağlup olmuştu.
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Sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında gösterdiği performans ve tribünlerin coşkusu Fransız basınında da yankı uyandırmıştı.
Bu karşılaşmada özellikle defansif anlamda rakiplerine iyi bir baskı uygulayan ChristianLuyindama'nın performansı ön plana çıktı.
Bir süredir Premier Lig ekibi West Ham United'ın izlediği ifade edilen Demokratik Kongolu futbolcu için, İngiliz ekibinin taraftarları da sosyal medyada kampanya başlattı.
PSG maçı sonrası başarılı defans oyuncusuyla ilgili çeşitli tweetler atan taraftarlar, Luyindama'nın transferi konusunda kulüplerine mesaj gönderdiler.