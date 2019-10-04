Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain ile oynadığı ve iyi bir performans göstermesine rağmen 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası, sarı-kırmızılı futbolcu için sosyal medyada transfer çağrısı yapıldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)