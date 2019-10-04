İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain ile oynadığı ve iyi bir performans göstermesine rağmen 1-0 mağlup olduğu mücadele sonrası, sarı-kırmızılı futbolcu için sosyal medyada transfer çağrısı yapıldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Ekim 2019 Cuma 11:31 Güncelleme: 04.10.2019 11:43
İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta 1-0 mağlup olmuştu.

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İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

Sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında gösterdiği performans ve tribünlerin coşkusu Fransız basınında da yankı uyandırmıştı.

İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

Bu karşılaşmada özellikle defansif anlamda rakiplerine iyi bir baskı uygulayan Christian Luyindama'nın performansı ön plana çıktı.

İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

Bir süredir Premier Lig ekibi West Ham United'ın izlediği ifade edilen Demokratik Kongolu futbolcu için, İngiliz ekibinin taraftarları da sosyal medyada kampanya başlattı.

İngiliz taraftarlar Galatasaraylı futbolcu için kampanya başlattı

PSG maçı sonrası başarılı defans oyuncusuyla ilgili çeşitli tweetler atan taraftarlar, Luyindama'nın transferi konusunda kulüplerine mesaj gönderdiler.


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