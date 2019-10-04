Mecburi rotasyon kapıda

Takımda futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, G.Birliği maçında değişikliklere gidebilir. Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenen Mariano'nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Ayrıca Falcao, Babel gibi isimlerde G.Birliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet Andone, Emre, Adem'e "Hazır olun" mesajı verdi.

LINNES: KÖTÜ BİR SÜRPRİZ OLDU

Yabancı sınırı nedeniyle kadronun dışında kalan Linnes, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Ülkesinin Dagbladet gazetesine röportaj veren Norveçli, "Geçen sezon yeni kontrat alınca iyi sinyaller verilmişti. Bu durum bana çok büyük bir sürpriz oldu. Transferin son gününde bir anda dışarıda kaldım ve herhangi bir kulüp bulamadım" dedi. Linnes, ocak ayına kadar resmi maçlarda görev yapamayacak.

'KEŞKE G.SARAY'A GİTSEYDİM'

Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında G.Saray'a gitmediği için pişman olduğunu bildirdi. Rumen teknik adam şunları söyledi: "Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. O zamanki teknik direktörün kovulmasını da istemedim. Milli takımı seçtim."