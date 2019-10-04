Mecburi rotasyon kapıda
Takımda futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, G.Birliği maçında değişikliklere gidebilir. Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenen Mariano'nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir.
Takımda futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, G.Birliği maçında değişikliklere gidebilir. Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenen Mariano'nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Ayrıca Falcao, Babel gibi isimlerde G.Birliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet Andone, Emre, Adem'e "Hazır olun" mesajı verdi.
LINNES: KÖTÜ BİR SÜRPRİZ OLDU
Yabancı sınırı nedeniyle kadronun dışında kalan Linnes, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Ülkesinin Dagbladet gazetesine röportaj veren Norveçli, "Geçen sezon yeni kontrat alınca iyi sinyaller verilmişti. Bu durum bana çok büyük bir sürpriz oldu. Transferin son gününde bir anda dışarıda kaldım ve herhangi bir kulüp bulamadım" dedi. Linnes, ocak ayına kadar resmi maçlarda görev yapamayacak.
'KEŞKE G.SARAY'A GİTSEYDİM'
Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında G.Saray'a gitmediği için pişman olduğunu bildirdi. Rumen teknik adam şunları söyledi: "Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. O zamanki teknik direktörün kovulmasını da istemedim. Milli takımı seçtim."
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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