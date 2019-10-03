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03 Ekim 2019, Perşembe
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King Donk 11’e yerlesti

King Donk 11’e yerlesti

Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan , 'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu maçının 11'ine de yazmayı planlıyor.

Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan , 'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu maçının 11'ine de yazmayı planlıyor. İmparator böylece formsuz bazı isimleri dinlendirecek, sahada ne vereceğini bildiği Donk'un tecrübesinden faydalanacak. Donk, PSG mücadelesi sonrasında İnstagram hesabına yüklediği fotoğrafın altına "Oyun güzel, sonuç kötü maalesef. Her şey zamanla çok iyi olacak" notunu düştü.

  1. 3.10.2019
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