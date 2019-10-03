King Donk 11’e yerlesti
Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan Ryan Donk, Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu Gençlerbirliği maçının 11'ine de yazmayı planlıyor.
Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan Ryan Donk, Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu Gençlerbirliği maçının 11'ine de yazmayı planlıyor. İmparator böylece formsuz bazı isimleri dinlendirecek, sahada ne vereceğini bildiği Donk'un tecrübesinden faydalanacak. Donk, PSG mücadelesi sonrasında İnstagram hesabına yüklediği fotoğrafın altına "Oyun güzel, sonuç kötü maalesef. Her şey zamanla çok iyi olacak" notunu düştü.
- 3.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
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