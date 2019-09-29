Kupalar istiyorum
Sarı-kırmızılıların 2 sezon önce Sevilla'dan transfer ettiği tecrübeli sağ bek Mariano Ferreira, "Galatasaray formasıyla daha çok zaferler istiyorum" dedi.
Cimbom'un sağ beki Mariano, Brezilya'da yayın yapan ESPN'e röportaj verdi. Tecrübeli oyuncu "Ailem Brezilya'yı seviyor. Onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Ülkede birçok büyük takım var. Elbette Fluminense'ye daha yakınım ama asla bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Şimdi Galatasaray'ı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.
ETKİSİZ KALDI
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada Fatih Terim, Mariano'dan çok şey bekliyordu. Ancak Brezilyalı sağ bek gününde değildi. Süper Lig'de büyük maçları hep iyi oynayan 33 yaşındaki futbolcu dün durgundu. Kanadını fazla boşaltmayan Mariano, hücumda etkili olamadı. Terim'in istediği bindirmeleri bir türlü gerçekleştiremedi.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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