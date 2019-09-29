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29 Eylül 2019, Pazar
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Kupalar istiyorum

Kupalar istiyorum

Sarı-kırmızılıların 2 sezon önce Sevilla'dan transfer ettiği tecrübeli sağ bek Ferreira, " formasıyla daha çok zaferler istiyorum" dedi.

Cimbom'un sağ beki , Brezilya'da yayın yapan ESPN'e röportaj verdi. Tecrübeli oyuncu "Ailem Brezilya'yı seviyor. Onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Ülkede birçok büyük takım var. Elbette Fluminense'ye daha yakınım ama asla bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Şimdi 'ı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada Fatih Terim, Mariano'dan çok şey bekliyordu. Ancak Brezilyalı sağ bek gününde değildi. Süper Lig'de büyük maçları hep iyi oynayan 33 yaşındaki futbolcu dün durgundu. Kanadını fazla boşaltmayan Mariano, hücumda etkili olamadı. Terim'in istediği bindirmeleri bir türlü gerçekleştiremedi.

  1. 29.9.2019
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