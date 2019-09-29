Güçlenmek zorundayız - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Güçlenmek zorundayız

Güçlenmek zorundayız

Güçlenmek zorundayız

Karşılaşma sonrası konuşan yardımcı antrenör “Daha şiddetli oynamalıydık. Orta sahadan hücuma top taşımada sorun sürüyor. Bekleneni veremedik.” dedi.

'da 'in yokluğunda kulübede yardımcı antrenör yer aldı. Şahin, maçından galibiyetle ayrılsa da ve derbiden birer puan çıkarabildi. Sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Şahin, "Maç başlamadan yüksek şiddetli oynayacağını düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Sıkıntımız devam ediyor. Bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda bunu düzeltip bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz. Güçlenmek zorundayız" dedi.

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ
Levent Şahin, iki takımın da 1 puanlık bir futbol ortaya koyduğunu belirtti. Şahin, "Rakibin de bizim de girdiğimiz net pozisyonlar vardı maçın hakkı buydu. Orta alandan geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda sorunları düzeltip, daha güçlü bir G.Saray izlettireceğiz. Oyunun hakkı beraberlikti. İstenen oyun sahaya yansımadı. oyun sahaya yansıtılmadı. Haricinde bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu. Şahin, hemen 'ye hazırlanacaklarını belirtti.

SAYGI ÖNEMLİ
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, "Oynadığınız ülkeye karşı saygı duymanız önemli. Ben de geldiğim günden bu yana dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

ÇALIŞTIK OLMADI
Aslan'ın sol kanat oyuncusu şöyle konuştu: Hafta boyu iyi çalıştık. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Defansif performansımız iyiydi. Arkadaşları tebrik ederim.

  1. 29.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güçlenmek zorundayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN