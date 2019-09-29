Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Şahin, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılsa da Malatya ve derbiden birer puan çıkarabildi. Sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Şahin, "Maç başlamadan yüksek şiddetli oynayacağını düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Sıkıntımız devam ediyor. Bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda bunu düzeltip bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz. Güçlenmek zorundayız" dedi.

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Levent Şahin, iki takımın da 1 puanlık bir futbol ortaya koyduğunu belirtti. Şahin, "Rakibin de bizim de girdiğimiz net pozisyonlar vardı maçın hakkı buydu. Orta alandan geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda sorunları düzeltip, daha güçlü bir G.Saray izlettireceğiz. Oyunun hakkı beraberlikti. İstenen oyun sahaya yansımadı. Beklenen oyun sahaya yansıtılmadı. Haricinde bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu. Şahin, hemen PSG'ye hazırlanacaklarını belirtti.

SAYGI ÖNEMLİ

Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, "Oynadığınız ülkeye karşı saygı duymanız önemli. Ben de geldiğim günden bu yana dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

ÇALIŞTIK OLMADI

Aslan'ın sol kanat oyuncusu Ryan Babel şöyle konuştu: Hafta boyu iyi çalıştık. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Defansif performansımız iyiydi. Arkadaşları tebrik ederim.