Güçlenmek zorundayız
Karşılaşma sonrası konuşan yardımcı antrenör Levent Şahin “Daha şiddetli oynamalıydık. Orta sahadan hücuma top taşımada sorun sürüyor. Bekleneni veremedik.” dedi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Şahin, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılsa da Malatya ve derbiden birer puan çıkarabildi. Sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Şahin, "Maç başlamadan yüksek şiddetli oynayacağını düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Sıkıntımız devam ediyor. Bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda bunu düzeltip bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz. Güçlenmek zorundayız" dedi.
MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ
Levent Şahin, iki takımın da 1 puanlık bir futbol ortaya koyduğunu belirtti. Şahin, "Rakibin de bizim de girdiğimiz net pozisyonlar vardı maçın hakkı buydu. Orta alandan geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda sorunları düzeltip, daha güçlü bir G.Saray izlettireceğiz. Oyunun hakkı beraberlikti. İstenen oyun sahaya yansımadı. Beklenen oyun sahaya yansıtılmadı. Haricinde bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu. Şahin, hemen PSG'ye hazırlanacaklarını belirtti.
SAYGI ÖNEMLİ
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, "Oynadığınız ülkeye karşı saygı duymanız önemli. Ben de geldiğim günden bu yana dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.
ÇALIŞTIK OLMADI
Aslan'ın sol kanat oyuncusu Ryan Babel şöyle konuştu: Hafta boyu iyi çalıştık. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Defansif performansımız iyiydi. Arkadaşları tebrik ederim.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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