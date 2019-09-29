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29 Eylül 2019, Pazar
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- maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Paris Saint Germain maçının hakemi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü 'da oynanacak - maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

  1. 29.09.2019
  2. Güncelleme: 29.09.2019 14:06
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