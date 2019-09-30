Vasat derbi
Nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe maçında kelimenin tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Oynanan futbol seyirciyi tatmin etmezken son 11 derbide sadece 13 gol atıldı.
Nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe maçında kelimenin tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Kötü bir futbolun sergilendiği gecede Aslan yüzde 75, Kanarya yüzde 71 pas isabetiyle oynadı. Cimbom, 100, sarılacivertliler 109 isabetsiz pas attı. İki kulübe de cesur hamleler yapamayınca ortaya sıkıcı bir oyun çıktı.
32 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta 32 taraftara adli işlem yapıldı. 3'ü usulsüz seyirci temin etmek, 8'i usulsüz seyirci girişi, 7'si alkollü giriş, 7'si sahaya yabancı madde atmak, 1'i yasak madde satışı, 2'si meşale yakmak, 2'si karaborsa, 2'si de haraketten ceza alacak.
GOLE HASRETİZ
Türk futbolunun lokomotif ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda ciddi gol sıkıntısı yaşanıyor. Son 11 maçta sadece 13 gol atıldı. Söz konusu bu mücadelelerde 4 kez 0-0'lık sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe 8 kez ağları havalandırırken, Cimbom'un 5 golü bulunuyor. İki takım arasındaki son 5 derbi berabere bitti. Son 11 maçın 7'si de eşitlikle sonuçlandı.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Vasat derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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