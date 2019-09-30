Vasat derbi

Nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe maçında kelimenin tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Kötü bir futbolun sergilendiği gecede Aslan yüzde 75, Kanarya yüzde 71 pas isabetiyle oynadı. Cimbom, 100, sarılacivertliler 109 isabetsiz pas attı. İki kulübe de cesur hamleler yapamayınca ortaya sıkıcı bir oyun çıktı.

32 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta 32 taraftara adli işlem yapıldı. 3'ü usulsüz seyirci temin etmek, 8'i usulsüz seyirci girişi, 7'si alkollü giriş, 7'si sahaya yabancı madde atmak, 1'i yasak madde satışı, 2'si meşale yakmak, 2'si karaborsa, 2'si de haraketten ceza alacak.

GOLE HASRETİZ

Türk futbolunun lokomotif ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda ciddi gol sıkıntısı yaşanıyor. Son 11 maçta sadece 13 gol atıldı. Söz konusu bu mücadelelerde 4 kez 0-0'lık sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe 8 kez ağları havalandırırken, Cimbom'un 5 golü bulunuyor. İki takım arasındaki son 5 derbi berabere bitti. Son 11 maçın 7'si de eşitlikle sonuçlandı.