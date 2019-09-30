Vasat derbi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Vasat derbi

Vasat derbi

Vasat derbi

Nefeslerin tutulduğu - maçında kelimenin tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Oynanan seyirciyi tatmin etmezken son 11 derbide sadece 13 gol atıldı.

Nefeslerin tutulduğu - maçında kelimenin tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Kötü bir futbolun sergilendiği gecede Aslan yüzde 75, Kanarya yüzde 71 pas isabetiyle oynadı. , 100, sarılacivertliler 109 isabetsiz pas attı. İki kulübe de cesur hamleler yapamayınca ortaya sıkıcı bir oyun çıktı.

32 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta 32 taraftara adli işlem yapıldı. 3'ü usulsüz seyirci temin etmek, 8'i usulsüz seyirci girişi, 7'si alkollü giriş, 7'si sahaya yabancı madde atmak, 1'i yasak madde satışı, 2'si meşale yakmak, 2'si karaborsa, 2'si de haraketten ceza alacak.

GOLE HASRETİZ
Türk futbolunun lokomotif ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda ciddi gol sıkıntısı yaşanıyor. Son 11 maçta sadece 13 gol atıldı. Söz konusu bu mücadelelerde 4 kez 0-0'lık sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe 8 kez ağları havalandırırken, Cimbom'un 5 golü bulunuyor. İki takım arasındaki son 5 derbi berabere bitti. Son 11 maçın 7'si de eşitlikle sonuçlandı.

  1. 30.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vasat derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN