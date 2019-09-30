Galatasaray'ın PSG korkusu!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Radamel Falcao başta kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren sarı- kırmızılı ekip, bir türlü dikiş tutturamadı. Cimbom, favori olarak çıktığı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılamadı ve bu sezonki kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sadece 9 puan toplayabilen Galatasaray, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.

YENİ BİR MUCİZE OLUR MU!

Fenerbahçe karşısında oynanan etkisiz futbol, sarı- kırmızılı taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratırken şimdi gözler yarın oynanacak PSG maçına çevrildi. Ancak Fransız ekibin formda olması herkesi korkutuyor. PSG, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 6 galibiyet, 2 yenilgi ile lider durumda... Devler Ligi'ne de Real Madrid zaferiyle başladı. Türk Telekom'da farklı bir yenilgi çıkması herkesi endişelendirirken bir yandan da Avrupa'ya adını ezberleten Galatasaray'dan bir mucizeye daha imza atması bekleniyor.

TOPARLANIN

Galatasaray'da PSG maçı öncesi dikkatler Fatih Terim'de... Taraftarlar, takımı ateşlemesini beklerken tecrübeli hoca dün harekete geçti ve oyuncularını kendilerine çeki düzen vermeleri konusunda uyardı.

GOLÜ UNUTTU

Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray hücum anlamında da sınıfta kaldı ve son 28 sezonun en kötü gol performansına imza attı. Bu sezonki ilk 6 maçta 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, hücum yönünden 1991-1992'yi tekrarladı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge'e gol atamadı.

MARCİNİAK YÖNETECEK

Galatasaray'ın Paris Saint Germain ile oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği açıklandı. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Tomasz Musia görev alacak.

NEYMAR'A ÇÖZÜM YOK

PSG ligdeki son maçında Bordeaux'u Neymar'ın golüyle mağlup etti. Maç sonrası Thomas Tuchel, Neymar'ın cezası ve Mbappe'nin son durumu hakkında konuştu. Tuchel, "Neymar ile Mbappe birlikte oynamayı seviyorlar. Neymar'a çözüm yok. Cezalı... Mbappe ise 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz sürede daha dikkatli olmalıyız. Böylelikle en üst düzeyde verimi almalıyız" dedi.

YÜZDE 60 G.SARAY'I YENMEK İÇİN YETMEZ

Psg'den Thiago Silva, Galatasaray'a karşı yüzde 60 performansla kazanmalarının imkansız olduğunu söyledi. Sahada soğukkanlı ve inançlı olmalarını gerektiğini belirten Silva, "Akıllıca oynamalıyız. Aksi takdirde Galatasaray'a karşı başarılı olamayız. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sorumluluk almalıyız. Çok tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmak için üst düzey oynamalıyız" diye konuştu.

PSG BUGÜN GELİYOR

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG bugün İstanbul'a gelecek. PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'te gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını ise basın toplantısından sonra Türk Telekom'da yapacak.