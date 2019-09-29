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29 Eylül 2019, Pazar
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efsanesinden 'ya sert sözler!

Galatasaray efsanesinden Belhanda'ya sert sözler!

, ile 'nin 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, Younes 'nın derbide ortaya koyduğu performansı eleştirdi ve Faslı futbolcuyu beğenmediğini söyledi. Prekazi şu ifadeleri kullandı;

Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir.

üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray'dan bir tane orta görmedim.

BÖYLE FUTBOLCU SEVMEM

5 metre sprint yapamadı. Topu kazanınca hiçbir şey yapamıyordu. atağa çıkarken herkes yerinde duruyordu. Ortaları da atamıyor. Ben böyle futbolcu sevmem. Orta saha hücumlu olmalıdır, sprintsiz futbol oynamaz, bir şey yapmalısın.

Tüm pasların isabetsiz, ne orta sahaya ne forvete top atamıyorsun. Sprint atamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tüm pasların hatalı. Feghouli çıkarken ben Belhanda çıkacak sandım, inanamadım. Bir futbolcu olarak ben Belhanda'yı beğenemiyorum.

Bugün sahada Galatasaray'da ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi.

  1. 29.09.2019
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