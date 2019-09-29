Galatasaray efsanesinden Belhanda'ya sert sözler!
Cevad Prekazi, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, Younes Belhanda'nın derbide ortaya koyduğu performansı eleştirdi ve Faslı futbolcuyu beğenmediğini söyledi. Prekazi şu ifadeleri kullandı;
Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir.
Galatasaray üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray'dan bir tane orta görmedim.
BÖYLE FUTBOLCU SEVMEM
Belhanda 5 metre sprint yapamadı. Topu kazanınca hiçbir şey yapamıyordu. Fenerbahçe atağa çıkarken herkes yerinde duruyordu. Ortaları da atamıyor. Ben böyle futbolcu sevmem. Orta saha hücumlu olmalıdır, sprintsiz futbol oynamaz, bir şey yapmalısın.
Tüm pasların isabetsiz, ne orta sahaya ne forvete top atamıyorsun. Sprint atamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tüm pasların hatalı. Feghouli çıkarken ben Belhanda çıkacak sandım, inanamadım. Bir futbolcu olarak ben Belhanda'yı beğenemiyorum.
Bugün sahada Galatasaray'da Cevad Prekazi ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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