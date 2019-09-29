Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Türk spor basınının duayen yazarları ise kritik mücadeleye köşelerinde yer verdi. İşte usta yazarların Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmeleri...
29 Eylül 2019 Pazar 11:51
Güncelleme: 29.09.2019 11:51
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Falcao'ya şok sözler! "Bir Muriç'e bakıyorum"
REHA KAPSAL: NORMAL
Maça ön alan baskısıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 25 dakika hem dönen ikinci topları kazandı, hem de bölgesel baskıları oyunun her yönünde gösterdi. Bu da Galatasaray'ın savunma ve orta sahada oyun kurmasını engelledi.
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Falcao'ya şok sözler! "Bir Muriç'e bakıyorum"
Bundan sonraki bölümde Galatasaray, orta sahada kontrolü sağladı, daha çabuk oynamaya başladı. Başlangıca göre oyunu oturtmaya çalışan bir görüntü verdi.
Falcao'ya şok sözler! "Bir Muriç'e bakıyorum"
Devre bitimine doğru da daha etkili bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe, ikinci yarı başlangıcında ve oyunun genelinde çizgilerde oynayan Ozan ve Tolga'nın orta sahaya girmesiyle bu alanda sayısal üstünlüğü kurdu. İkinci yarıda Deniz de çizgiden orta sahaya girişler yaptı. Burada topa sahip olarak sezon başından bu yana oynadığı oyunu orta sahada daha rahat dengeleyen bir görüntü içindeydi Fenerbahçe.
Falcao'ya şok sözler! "Bir Muriç'e bakıyorum"
Genç Altay'ın performansı da Fenerbahçe adına ilerisi için umut vericiydi. Altay'ın böyle büyük bir maçta gösterdiği performansın özgüven açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Falcao'ya şok sözler! "Bir Muriç'e bakıyorum"
Galatasaray, Fenerbahçe'nin zaman zaman geriye yaslandığı ikinci yarıda daha öne gitti, daha çabuk oyunuyla etkili olmaya başladı. Ömer Bayram ve Emre Mor değişiklikleriyle de hücuma topu daha çok taşıdı. Falcao'nun yine yalnızları oynadığı, destek almadığı bir oyun oldu. 3 defa topla buluştuğunda birinde gol attı, o da ofsayttı. Diğer ikisinde de arkadaşlarına pozisyon yarattı.