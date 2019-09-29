Devre bitimine doğru da daha etkili bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe, ikinci yarı başlangıcında ve oyunun genelinde çizgilerde oynayan Ozan ve Tolga'nın orta sahaya girmesiyle bu alanda sayısal üstünlüğü kurdu. İkinci yarıda Deniz de çizgiden orta sahaya girişler yaptı. Burada topa sahip olarak sezon başından bu yana oynadığı oyunu orta sahada daha rahat dengeleyen bir görüntü içindeydi Fenerbahçe.