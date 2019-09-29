Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım da istediklerini sahaya yansıtamayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta cezası nedeniyle kulübede olamayan teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından Babel ile ilgili flaş bir karar aldı...

29 Eylül 2019 Pazar 14:32 Güncelleme: 29.09.2019 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





