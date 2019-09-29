Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım da istediklerini sahaya yansıtamayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta cezası nedeniyle kulübede olamayan teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından Babel ile ilgili flaş bir karar aldı...
29 Eylül 2019 Pazar 14:32 Güncelleme: 29.09.2019 14:33
Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Sarı-Kırmızılıların Falcao ve Fenerbahçe'nin ise Luiz Gustavo transferi, dünyanın da gözünün bu derbiye çevirmesini sağlamıştı.

Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Ancak, uzun yıllar süren beraberlik serisi yine bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Fenerbahçe bu beraberliğin ardından puanını 11'e yükseltirken, Galatasaray puanını 9'a çıkarttı.

Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Galatasaray'da bu dev derbinin ardından rotasyon uygulaması yeniden devreye girecek...

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