Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! 'Allah bizi korusun' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! "Allah bizi korusun"

Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! "Allah bizi korusun"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Gol sesi çıkmayan derbide taraflar bir puana razı oldu. Sarı-Kırmızılılar derbinin ardından salı günü oynanacak Paris Saint Germain maçını düşünmeye başladı. Derbide gösterilen performans memnun etmezken, Galatasaray taraftarlarını Paris Saint Germain korkusu sardı...
29 Eylül 2019 Pazar 12:19 Güncelleme: 29.09.2019 12:19
Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! Allah bizi korusun

Sezon başından bu yana toparlanamayan Fatih Terim'in takımı, istenilen seviyeye gelemedi. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike ise Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! Allah bizi korusun

Bu seviyede her zaman farklı oynayan Galatasaray, Club Brugge deplasmanında otoritelerden geçer not almıştı ve değerli bir beraberlikle evine dönmüştü. Şimdi sırada evde oynanacak PSG ve Real Madrid sınavları var.

Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! Allah bizi korusun

DEFANS GÜVEN VERMİYOR
Bonservisine 8 milyon Euro verilen Christian Luyindama ile geçtiğimiz sezon ortasında transfer edilen Marcao'nun bireysel hatalarda zirveye çıkması, Galatasaray'ın en büyük yumuşak karnı.

Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! Allah bizi korusun

TOP FALCAO'YA GELMİYOR
Öte yandan yıldız golcü Radamel Falcao'nun ceza sahası içinde topla buluşturulamaması sarı-kırmızılıların gol yollarında etkisiz olmasına yol açıyor.

Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! Allah bizi korusun

Feghouli ve Belhanda'nın oyuna tam girememesi, Ryan Babel'in ise asistten çok gole yakın oynaması, Kolombiyalı yıldızı ceza sahası içinde yalnız bırakan etkenlerden.

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