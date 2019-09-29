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Galatasaray'ı Paris Saint Germain korkusu sardı! "Allah bizi korusun"
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Gol sesi çıkmayan derbide taraflar bir puana razı oldu. Sarı-Kırmızılılar derbinin ardından salı günü oynanacak Paris Saint Germain maçını düşünmeye başladı. Derbide gösterilen performans memnun etmezken, Galatasaray taraftarlarını Paris Saint Germain korkusu sardı...
29 Eylül 2019 Pazar 12:19
Güncelleme: 29.09.2019 12:19
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Sezon başından bu yana toparlanamayan Fatih Terim'in takımı, istenilen seviyeye gelemedi. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike ise Şampiyonlar Ligi...
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Bu seviyede her zaman farklı oynayan Galatasaray, Club Brugge deplasmanında otoritelerden geçer not almıştı ve değerli bir beraberlikle evine dönmüştü. Şimdi sırada evde oynanacak PSG ve Real Madrid sınavları var.
DEFANS GÜVEN VERMİYOR Bonservisine 8 milyon Euro verilen Christian Luyindama ile geçtiğimiz sezon ortasında transfer edilen Marcao'nun bireysel hatalarda zirveye çıkması, Galatasaray'ın en büyük yumuşak karnı.
TOP FALCAO'YA GELMİYOR Öte yandan yıldız golcü Radamel Falcao'nun ceza sahası içinde topla buluşturulamaması sarı-kırmızılıların gol yollarında etkisiz olmasına yol açıyor.
Feghouli ve Belhanda'nın oyuna tam girememesi, Ryan Babel'in ise asistten çok gole yakın oynaması, Kolombiyalı yıldızı ceza sahası içinde yalnız bırakan etkenlerden.