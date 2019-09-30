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30 Eylül 2019, Pazartesi
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En çok taraftar 'da

En çok taraftar Galatasaray'da

’de en fazla taraftarın kimde olduğu merak edilirdi. ’in araştırmasına göre bu alanda sarı-kırmızılılar önde. Transferde en başarılı takım olarak görülüyor.

Yıllardır aynı soru gündeme gelir: 'de en çok hangi takımın taraftarı var? Araştırma şirketi 'in çalışmasında en çok taraftara sahip kulüp . Türkiye'de 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada her 3 kişiden biri sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş. İki ana neden var: 'de 22 şampiyonluk ve kazanılan Kupası ile .

FENERBAHÇE PEŞİNDE
Taraftar sayısında zirvede bulunan Galatasaray'ı ezeli rakibi izliyor. Sarı- lacivertli ekibin arkasında ise 'un bir başka büyüğü yer alıyor. 3. basamaktaki Karakartal'ın ardında ise bulunuyor. İstanbul'un üç büyüğü ve Anadolu'nun dev ekibi Trabzonspor haricinde Türkiye'de şampiyonluğa ulaşan 5. takım olan da bu listede 5. sırada yer alıyor.

EN İYİ TRANSFERİ FENERBAHÇE YAPTI
Araştırmada kulüplerin karneleri de ele alındı. Zirvede F.Bahçe yer alıyor. Vedat Muriç, Rodrigues, Gustavo, Deniz, Mevlüt, Kruse, Mevlüt gibi önemli isimleri alan Kanarya'yı Falcao, Lemina, Seri, Nzonzi gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray izliyor. 3. sırada Trabzonspor, 4. basamakta ise Beşiktaş bulunuyor.

EN İYİ FORMA ASLAN'IN
Çalışmanın bir bölümünde en çok hangi takımın formasını beğendikleri de soruldu. Galatasaray bu alanda da zirvede. Fenerbahçe'nin forma tasarımları ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor dördüncü sırada kendilerine yer buldu.

HAKEMLER TARAFLI!
Ankette, "Türkiye'de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz? sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 84.1'i "Hayır" cevabı verdi. Yüzde 15.9'u ise "Evet inanıyorum" dedi.

  1. 30.9.2019
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