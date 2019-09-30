En çok taraftar Galatasaray'da

Yıllardır aynı soru gündeme gelir: Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var? Araştırma şirketi Areda Survey'in çalışmasında en çok taraftara sahip kulüp Galatasaray. Türkiye'de 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada her 3 kişiden biri sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş. İki ana neden var: Süper Lig'de 22 şampiyonluk ve kazanılan UEFA Kupası ile Süper Kupa.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

Taraftar sayısında zirvede bulunan Galatasaray'ı ezeli rakibi Fenerbahçe izliyor. Sarı- lacivertli ekibin arkasında ise İstanbul'un bir başka büyüğü Beşiktaş yer alıyor. 3. basamaktaki Karakartal'ın ardında ise Trabzonspor bulunuyor. İstanbul'un üç büyüğü ve Anadolu'nun dev ekibi Trabzonspor haricinde Türkiye'de şampiyonluğa ulaşan 5. takım olan Bursaspor da bu listede 5. sırada yer alıyor.

EN İYİ TRANSFERİ FENERBAHÇE YAPTI

Araştırmada kulüplerin transfer karneleri de ele alındı. Zirvede F.Bahçe yer alıyor. Vedat Muriç, Rodrigues, Gustavo, Deniz, Mevlüt, Kruse, Mevlüt gibi önemli isimleri alan Kanarya'yı Falcao, Lemina, Seri, Nzonzi gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray izliyor. 3. sırada Trabzonspor, 4. basamakta ise Beşiktaş bulunuyor.

EN İYİ FORMA ASLAN'IN

Çalışmanın bir bölümünde en çok hangi takımın formasını beğendikleri de soruldu. Galatasaray bu alanda da zirvede. Fenerbahçe'nin forma tasarımları ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor dördüncü sırada kendilerine yer buldu.

HAKEMLER TARAFLI!

Ankette, "Türkiye'de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz? sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 84.1'i "Hayır" cevabı verdi. Yüzde 15.9'u ise "Evet inanıyorum" dedi.