Galatasaray'dan son 30 sezonun en kötü başlangıcı!
Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanan dev mücadelede puanlar paylaşıldı. Derbinin ardından Galatasaray 9 puanla 7. sırada yer alırken, Fenerbahçe 11 puanla Alanyaspor'un ardından 2. sıraya yerleşti. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk 6 hafta istatistiği dikkat çekti. Galatasaray son 30 yılın en kötü ilk 6 hafta performansını sergiledi. İşte detaylar...
29 Eylül 2019 Pazar 20:51
Güncelleme: 29.09.2019 20:51
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Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı!
Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı!
90 dakikası golsüz tamamlanan dev mücadelede iki ekipte sahadan 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı!
Cezası nedeniyle takımının başında olamayan Fatih Terim, "Lig 34 hafta bunu telafi edeceğiz' dedi ve PSG maçı için düzeltmeleri gereken noktalar belirlendi.
Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı!
Derbinin ardından Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarına hemen başladı. Ezeli rakibini mağlup edemeyen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim sarı kırmızılı takımla kısa bir konuşma yaptı.
Galatasaray'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı!
Fenerbahçe karşılaşmasında takımının yapamadığı, sorun yaşadığı noktaları aktaran Fatih Terim, "Ligde önümüzde daha 28 hafta var. Bu kayıp telafi edilir."