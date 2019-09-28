Galatasaray 0-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Galatasaray ile Fenerbahçe tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği derbi maçında 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Seyirci rekorunun kırıldığı Türk Telekom Stadyumu'unda taraftarlar beklediği coşkulu futbolu bulamadı. Bu sonuçla Galatasaray 9, Fenerbahçe 11 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken Fenerbahçe ise Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk edecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE KARŞISINDA YİNE ZORLANDI

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.

RAKİBİNİN SAVUNMASINI YİNE AŞAMADI

Galatasaray, son 10 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı gidermişti. Galatasaray, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisini ise 0-0 berabere tamamladı.

Fenerbahçe'ye bu 10 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.



FENERBAHÇE'NİN DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.

VEDAT MURİC'İN KAFASINA BANDAJ SARILDI

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı.

Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti.

ERSUN YANAL'IN HAMLELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı.

Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle Ozan Tufan sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı.

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90+2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90+6. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürerek kullandı.

HASAN ALİ BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Hasan Ali, derbinin 90+6. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynanan mücadelede sakatlanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK SARI KARTINI GÖRDÜ

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ilk sarı kartını Galatasaray derbisinde gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, mücadelenin 75. dakikasında Emre Mor'a faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır, Emre'ye sarı kart gösterdi.

ALTAY'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapatan 21 yaşındaki file bekçisi, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.



