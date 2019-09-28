İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ezeli rakiplerin mücadelesinde gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı. Mücadele sonrası Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden seyirci rekoru kırıldığını açıkladı. İşte dev maçtan kareler...
28 Eylül 2019 Cumartesi 22:01
Güncelleme: 28.09.2019 22:10
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
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Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele başladığı skorla sona erdi.
Galatasaray 51.663 seyirciyle rekor kırdı.
Sarı-Kırmızılılar sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.