İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Sarı-Kırmızılılar sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.