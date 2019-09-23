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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Uzatmalar başa bela!

Uzatmalar başa bela!

bu sezon 'de Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından sonra BtcTurk deplasmanında da kalesini kapatamadı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon takım savunmasını bir türlü oturtamadı. Cimbom'da sezonun açılış maçında başlayan son dakikalarda yeme kabusu, 5 hafta geride kalmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. Sezonun açılış maçında Denizlispor karşılaşmasında 90+3'te Hugo Rodallega, ağlarını havalandırmıştı. Cimbom evinde 1-0 önde götürdüğü Konyaspor mücadelesinde de 90+6'da Jonsson'a engel olamamıştı. 1-1'lik skorla kritik puanlar yitirmişti.

PUANLAR BİR BİR UÇUYOR

Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı Kayseri'de de aynen devam etti. Aslan 2-1 öndeyken 90+1'de Umut Bulut'tan golü yedi. Ardından Adem Büyük ile bulduğu golle bu maçı kazanmayı başarmıştı. Cimbom, deplasmanında da kalesini gole kapatamadı. Dakikalar 89'u gösterirken bu kez de Guilherme duran top organizasyonunda fileleri sarstı. Jahovic'in pasında Fernando Muslera'yı avlamayı bildi. Aslan son bölümde yediği kritik gollerle yarışta ağır yara aldı.

  1. 23.9.2019
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