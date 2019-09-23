Uzatmalar başa bela!
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini kapatamadı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon takım savunmasını bir türlü oturtamadı. Cimbom'da sezonun açılış maçında başlayan son dakikalarda gol yeme kabusu, 5 hafta geride kalmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. Sezonun açılış maçında Denizlispor karşılaşmasında 90+3'te Hugo Rodallega, Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Cimbom evinde 1-0 önde götürdüğü Konyaspor mücadelesinde de 90+6'da Jonsson'a engel olamamıştı. 1-1'lik skorla kritik puanlar yitirmişti.
PUANLAR BİR BİR UÇUYOR
Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı Kayseri'de de aynen devam etti. Aslan 2-1 öndeyken 90+1'de Umut Bulut'tan golü yedi. Ardından Adem Büyük ile bulduğu golle bu maçı kazanmayı başarmıştı. Cimbom, Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatamadı. Dakikalar 89'u gösterirken bu kez de Guilherme duran top organizasyonunda fileleri sarstı. Jahovic'in pasında Fernando Muslera'yı avlamayı bildi. Aslan son bölümde yediği kritik gollerle yarışta ağır yara aldı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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