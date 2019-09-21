Kombineler bitti
Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray, kombine satışlarını tamamladı. Dün yapılan açıklamada kombine bilet kalmadığı ifade edildi.
Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray, kombine satışlarını tamamladı. Dün yapılan açıklamada kombine bilet kalmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin 42 bin kombine sattığı belirtilirken sponsorlar dışında kalan 6 bin biletin de maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor. Kalan az sayıdaki loca satışları ise halen devam ediyor.
DUYGUSAL MESAJ
Dün kadro dışı kalan Martin Linnes'in doğum günü kutlandı. Eşinin doğum günü için mesaj paylaşan Elisabeth Haugen, "Dünya'daki herkes senin gibi olsaydı dünya mükemmel bir yer olurdu. Dünya'nın senin gibi insanlara ihtiyacı var. Mutllu yıllar" notunu düştü.
- 21.9.2019
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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