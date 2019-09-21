Kombineler bitti

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray, kombine satışlarını tamamladı. Dün yapılan açıklamada kombine bilet kalmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin 42 bin kombine sattığı belirtilirken sponsorlar dışında kalan 6 bin biletin de maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor. Kalan az sayıdaki loca satışları ise halen devam ediyor.

DUYGUSAL MESAJ

Dün kadro dışı kalan Martin Linnes'in doğum günü kutlandı. Eşinin doğum günü için mesaj paylaşan Elisabeth Haugen, "Dünya'daki herkes senin gibi olsaydı dünya mükemmel bir yer olurdu. Dünya'nın senin gibi insanlara ihtiyacı var. Mutllu yıllar" notunu düştü.