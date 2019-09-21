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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Kombineler bitti

Kombineler bitti

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran , kombine satışlarını tamamladı. yapılan açıklamada kombine bilet kalmadığı ifade edildi.

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran , kombine satışlarını tamamladı. yapılan açıklamada kombine bilet kalmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin 42 bin kombine sattığı belirtilirken sponsorlar dışında kalan 6 bin biletin de maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor. Kalan az sayıdaki loca satışları ise halen devam ediyor.

DUYGUSAL MESAJ
Dün kadro dışı kalan Martin Linnes'in kutlandı. Eşinin doğum günü için mesaj paylaşan Elisabeth Haugen, "Dünya'daki herkes senin gibi olsaydı dünya mükemmel bir yer olurdu. Dünya'nın senin gibi insanlara ihtiyacı var. Mutllu yıllar" notunu düştü.

  1. 21.9.2019
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