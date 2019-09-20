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20 Eylül 2019, Cuma
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: Troyes ligde kalmak için beni 'a sattı

Lionel Carole: Troyes ligde kalmak için beni Galatasaray'a sattı

'ın eski futbolcusu Fransız , sarı-kırmızılı takıma geliş süreci ile ilgili, "Toryes o dönem ligde kalmak için beni satmak zorundaydı. Bu nedenle Galatasaray'a geldim" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem forması giyen Fransız sol bek oyuncusu , sarı-kırmızılı takıma geliş süreciyle ilgili Fransız basınından L'Equipe du soir'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde; Benfica, Sedan, Troyes, Galatasaray ve gibi takımlarda forma giydiği hatırlatılan tecrübeli futbolcu, "Bunların hepsi fırsattı. Sedan'a kiralık olarak gittim. Daha sonra Galatasaray beni istiyordu. Troyes Ligue 1'de kalmak için beni satmak zorundaydı. Sıra dışı kariyerimle gurur duyuyorum. Hala futbolda yapacağım iyi şeyler olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sevilla'daki son dönemlerinde kadro dışı kalmasıyla ilgili de konuşan Carole, "Oraya gitmeye karar verdiğimde bunun iyi bir tercih olacağını düşündüm. Evet, oradaki son aylarım oldukça zor geçti ancak ilk 6 ayım iyiydi" ifadelerini kullandı.


  1. 20.09.2019
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