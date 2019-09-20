Lionel Carole: Troyes ligde kalmak için beni Galatasaray'a sattı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Fransız Lionel Carole, sarı-kırmızılı takıma geliş süreci ile ilgili, "Toryes o dönem ligde kalmak için beni satmak zorundaydı. Bu nedenle Galatasaray'a geldim" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole, sarı-kırmızılı takıma geliş süreciyle ilgili Fransız basınından L'Equipe du soir'a açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde; Benfica, Sedan, Troyes, Galatasaray ve Sevilla gibi takımlarda forma giydiği hatırlatılan tecrübeli futbolcu, "Bunların hepsi fırsattı. Sedan'a kiralık olarak gittim. Daha sonra Galatasaray beni istiyordu. Troyes Ligue 1'de kalmak için beni satmak zorundaydı. Sıra dışı kariyerimle gurur duyuyorum. Hala futbolda yapacağım iyi şeyler olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Sevilla'daki son dönemlerinde kadro dışı kalmasıyla ilgili de konuşan Carole, "Oraya gitmeye karar verdiğimde bunun iyi bir tercih olacağını düşündüm. Evet, oradaki son aylarım oldukça zor geçti ancak ilk 6 ayım iyiydi" ifadelerini kullandı.
- 20.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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