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20 Eylül 2019, Cuma
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taraftarından taraftarına ırkçı tezahürat

Club Brugge taraftarından Galatasaray taraftarına ırkçı tezahürat

'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaştığı ve golsüz berabere kaldığı maç sonrası stadyumda bulunan Belçikalı bir grup taraftarın sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğu ve sesin televizyon yayınına yansıdığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde temsilcimiz 'ın, ekibi ile 0-0 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Belçika basını, mücadele esnasında stadyumda bulunan bir grup taraftarın, sarı-kırmızılılara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğunu yazdı.

Irkçı söylemlerin maç sırasında televizyondan da duyulduğu ifade edilirken, bir kesim taraftar ise bu durumu 'utanç verici' olarak niteledi. Ayrıca, Belçikalı futbolcu 'ya İtalya'da yapılan ırkçı saldırılar örnek gösterilerek olay kınandı.

Öte yandan 'nın bu olayla ilgili atacağı adım merak konusu oldu. Irkçılığa sıfır tolerans sloganıyla hareket eden UEFA'nın soruşturma açması durumunda, Belçika ekibine ağır cezalar gelebilir.

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 13:40
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