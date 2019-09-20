Club Brugge taraftarından Galatasaray taraftarına ırkçı tezahürat
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaştığı ve golsüz berabere kaldığı maç sonrası stadyumda bulunan Belçikalı bir grup taraftarın sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğu ve sesin televizyon yayınına yansıdığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Belçika basını, mücadele esnasında stadyumda bulunan bir grup taraftarın, sarı-kırmızılılara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğunu yazdı.
Irkçı söylemlerin maç sırasında televizyondan da duyulduğu ifade edilirken, bir kesim taraftar ise bu durumu 'utanç verici' olarak niteledi. Ayrıca, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'ya İtalya'da yapılan ırkçı saldırılar örnek gösterilerek olay kınandı.
Öte yandan UEFA'nın bu olayla ilgili atacağı adım merak konusu oldu. Irkçılığa sıfır tolerans sloganıyla hareket eden UEFA'nın soruşturma açması durumunda, Belçika ekibine ağır cezalar gelebilir.
- 20.09.2019
- Güncelleme: 20.09.2019 13:40
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Club Brugge taraftarından Galatasaray taraftarına ırkçı tezahürat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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