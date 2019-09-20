Club Brugge taraftarından Galatasaray taraftarına ırkçı tezahürat

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Belçika basını, mücadele esnasında stadyumda bulunan bir grup taraftarın, sarı-kırmızılılara yönelik ırkçı tezahüratta bulunduğunu yazdı.

Irkçı söylemlerin maç sırasında televizyondan da duyulduğu ifade edilirken, bir kesim taraftar ise bu durumu 'utanç verici' olarak niteledi. Ayrıca, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'ya İtalya'da yapılan ırkçı saldırılar örnek gösterilerek olay kınandı.

Öte yandan UEFA'nın bu olayla ilgili atacağı adım merak konusu oldu. Irkçılığa sıfır tolerans sloganıyla hareket eden UEFA'nın soruşturma açması durumunda, Belçika ekibine ağır cezalar gelebilir.