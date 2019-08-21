Samatta: Çok mutluyum - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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: Çok mutluyum

Samatta: Çok mutluyum

döneminde gündeme gelen , geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

döneminde gündeme gelen , geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Genk'te mutlu olduğunu ifade eden Tanzanyalı forvet, "Beni hala burada görüyor musunuz? Ve mutlu görünüyor muyum? Evet. Üzgün olduğum zamanlarda bile yine de mutlu görünüyorum" dedi. basınının dışında talibi olmadığını iddia ettiği 27 yaşındaki oyuncu, Belçika Ligi'ne 4 maçta 4 golle başladı.
  1. 21.8.2019
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