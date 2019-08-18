Hasan Şaş depremi

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonun ilk karşılaşmasında Denizli deplasmanında alınan yenilginin ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tribünde Denizlisporlu taraftarlarla tartışan ve Necati Ateş tarafından sakinleştirilen Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.