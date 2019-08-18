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18 Ağustos 2019, Pazar
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depremi

Hasan Şaş depremi

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanında alınan yenilginin ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanında alınan yenilginin ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör 'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tribünde Denizlisporlu taraftarlarla tartışan ve Necati Ateş tarafından sakinleştirilen Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

  1. 18.8.2019
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