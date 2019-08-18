Galatasaray'ın 7. harikası

Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 7. Fransız futbolcu oldu. Cimbom, 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimlerin arasında 7 Fransız yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Ribery, Carole, Gomis ve Cedric Carrasso'yu transfer etmişti. Son olarak 1+1 yıllığına Nzonzi kadroya katıldı. 30 yaşındaki ön liberonun 23 milyon euro Transfermarkt değeri bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile sarı kırmızılıların yeni transferi Nzonzi arasında sosyal medyadaki mesajlaşma dikkat çekti.

NZONZİ'DEN KUTLAMA

Falcao, son olarak kızının doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nzonzi de bu paylaşımın altına yorum yazarak Kolombiyalı golcünün kızının yeni yaşını kutladı. Falcao, Nzonzi'nin yorumuna karşılık olarak, "Teşekkür ederim, iyi şanslar" şeklinde cevap yazdı ve ardından Fransız yıldızı takibe aldı.