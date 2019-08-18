Galatasaray'ın 7. harikası
Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 7. Fransız futbolcu oldu. Cimbom, 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimlerin arasında 7 Fransız yer aldı.
Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 7. Fransız futbolcu oldu. Cimbom, 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimlerin arasında 7 Fransız yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Ribery, Carole, Gomis ve Cedric Carrasso'yu transfer etmişti. Son olarak 1+1 yıllığına Nzonzi kadroya katıldı. 30 yaşındaki ön liberonun 23 milyon euro Transfermarkt değeri bulunuyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile sarı kırmızılıların yeni transferi Nzonzi arasında sosyal medyadaki mesajlaşma dikkat çekti.
NZONZİ'DEN KUTLAMA
Falcao, son olarak kızının doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nzonzi de bu paylaşımın altına yorum yazarak Kolombiyalı golcünün kızının yeni yaşını kutladı. Falcao, Nzonzi'nin yorumuna karşılık olarak, "Teşekkür ederim, iyi şanslar" şeklinde cevap yazdı ve ardından Fransız yıldızı takibe aldı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray'ın 7. harikası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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