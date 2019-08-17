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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'a Ibe iddiası

Galatasaray'a Ibe iddiası

İngiliz basını, 'ın Bournemouth'ta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ilgilendiğini duyurdu. Yıldız futbolcu , ve Espanyol'un de talep ettiği belirtildi.

İngiliz basını, G.Saray'ın Bournemouth'ta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ilgilendiğini duyurdu. Yıldız futbolcu , ve Espanyol'un de talep ettiği belirtildi. Ancak transfere en yakın kulübün İskoç ekibi Celtic olduğu belirtildi. Ibe'ın da Celtic'e sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 17.8.2019
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