Galatasaray'a Ibe iddiası

İngiliz basını, G.Saray'ın Bournemouth'ta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jordon Ibe ilgilendiğini duyurdu. Yıldız futbolcu Napoli, Fiorentina ve Espanyol'un de talep ettiği belirtildi. Ancak transfere en yakın kulübün İskoç ekibi Celtic olduğu belirtildi. Ibe'ın da Celtic'e sıcak baktığı ifade edildi.