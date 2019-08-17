Galatasaray hala tatilde!
Sarı-kırmızılılar, bir penaltı kaçırıp, Marcao’nun da kızardığı maçta Recep Niyaz + Rodallega’nın gollerine yanıt veremedi. Aslan lige hazır gözükmedi.
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış m açında son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 1. Lig Şampiyonu Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Cimbom, 3. dakikada Diagne ile gole yaklaştı. Ancak günün başarılı ismi kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı. Polonyalı kaleci, 29'da Selçuk İnan'ın penaltısını da kurtardı. 43'te Marcao ikinci sarıdan atılınca maçın rengi de değişti.
2. YARI DENİZLİ ŞOV
İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Denizlispor, 75'te Recep Niyaz'ın şık golü ile öne geçti. Galatasaray oyundan düşerken, ev sahibi 90+4'te Rodallega ile skoru ilan etti: 2-0. Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarında Fenerbahçe ile birlikte en fazla galibiyet alan (39G) takım olan Galatasaray bu kez sezona puansız başladı. Denizlispor ise evinde son 19 Süper Lig maçının sadece ikisinde yenebildiği (6B 11M) Aslan'a bu kez şans tanımadı.
- 17.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray hala tatilde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.