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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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hala tatilde!

Galatasaray hala tatilde!

Sarı-kırmızılılar, bir penaltı kaçırıp, Marcao’nun da kızardığı maçta + Rodallega’nın gollerine yanıt veremedi. Aslan lige hazır gözükmedi.

'de 2019-20 sezonunun açılış m açında son şampiyon , 1. Lig Şampiyonu Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Cimbom, 3. dakikada Diagne ile gole yaklaştı. Ancak günün başarılı ismi kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı. Polonyalı kaleci, 29'da 'ın penaltısını da kurtardı. 43'te Marcao ikinci sarıdan atılınca maçın rengi de değişti.

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İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Denizlispor, 75'te 'ın şık golü ile öne geçti. Galatasaray oyundan düşerken, ev sahibi 90+4'te Rodallega ile skoru ilan etti: 2-0. Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarında ile birlikte en fazla galibiyet alan (39G) takım olan Galatasaray bu kez sezona puansız başladı. Denizlispor ise evinde son 19 Süper Lig maçının sadece ikisinde yenebildiği (6B 11M) Aslan'a bu kez şans tanımadı.

  1. 17.8.2019
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