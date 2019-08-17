Galatasaray hala tatilde!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış m açında son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 1. Lig Şampiyonu Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Cimbom, 3. dakikada Diagne ile gole yaklaştı. Ancak günün başarılı ismi kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı. Polonyalı kaleci, 29'da Selçuk İnan'ın penaltısını da kurtardı. 43'te Marcao ikinci sarıdan atılınca maçın rengi de değişti.

2. YARI DENİZLİ ŞOV

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Denizlispor, 75'te Recep Niyaz'ın şık golü ile öne geçti. Galatasaray oyundan düşerken, ev sahibi 90+4'te Rodallega ile skoru ilan etti: 2-0. Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarında Fenerbahçe ile birlikte en fazla galibiyet alan (39G) takım olan Galatasaray bu kez sezona puansız başladı. Denizlispor ise evinde son 19 Süper Lig maçının sadece ikisinde yenebildiği (6B 11M) Aslan'a bu kez şans tanımadı.